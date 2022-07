Mercato Milan: Ziyech è un obiettivo concreto, si cerca l’intesa con il Chelsea (Di sabato 2 luglio 2022) Hakim Ziyech non è solo un semplice sondaggio, ma un vero e proprio obiettivo di Mercato del Milan. I rossoneri infatti, dopo aver confermato Maldini nel proprio organico, sono alla ricerca del marocchino ex Ajax, da circa tre anni al Chelsea. Un giocatore che, nonostante le numerose panchine avute con Thomas Tuchel, ha ancora del potenziale inespresso che potrebbe far comodo al Milan. Milan: Ziyech è il nuovo obiettivo, l’ostacolo è l’ingaggio Al momento, come riporta Sky Sports, non è ancora nè stata messa nera su bianco un’offerta al giocatore, nè è stata trovata un’intesa con il Chelsea. Tuttavia, possiamo dire che i rossoneri faranno di tutto per portare a San Siro un giocatore che poco più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 luglio 2022) Hakimnon è solo un semplice sondaggio, ma un vero e propriodidel. I rossoneri infatti, dopo aver confermato Maldini nel proprio organico, sono alla ridel marocchino ex Ajax, da circa tre anni al. Un giocatore che, nonostante le numerose panchine avute con Thomas Tuchel, ha ancora del potenziale inespresso che potrebbe far comodo alè il nuovo, l’ostacolo è l’ingaggio Al momento, come riporta Sky Sports, non è ancora nè stata messa nera su bianco un’offerta al giocatore, nè è stata trovata un’intesa con il. Tuttavia, possiamo dire che i rossoneri faranno di tutto per portare a San Siro un giocatore che poco più ...

