Mercato Cagliari | la situazione della società sarda

(Di sabato 2 luglio 2022) Il mese di luglio per ilpuò segnare uno degli spartiacque più importantisua storia recente, infatti sono ben dieci i giocatori che lasciano ufficialmente la Sardegna in questa sessione diin uscita In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio esodo di massa da. Dopo la coppia Cragno–Carboni in direzione Monza, Bellanova direzione Milano sponda Inter, il primo a salutare è stato il capitano Luca Ceppitelli, dopo 8 anni saluta la Sardegna. Lykogiannis, dopo aver rifiutato la Serie B, è ad un passo dal Bologna di Sartori. Sono ben 5 i prestiti che scadono invece: Baselli (Torino), Grassi (Parma), Strootman (Marsiglia) e Dalbert (Inter) per scelta di Capozucca. Lovato invece avrebbe rifiutato di scendere di categoria; ...

