Mediterraneo, nuova strage: 22 morti al largo della Libia (Di sabato 2 luglio 2022) L'Oim denuncia l'ennesima tragedia in mare. Il numero di morti cresciuto vertiginosamente negli ultimi mesi. A Taranto i sopravvissuti ad un altro naufragio Leggi su repubblica (Di sabato 2 luglio 2022) L'Oim denuncia l'ennesima tragedia in mare. Il numero dicresciuto vertiginosamente negli ultimi mesi. A Taranto i sopravvissuti ad un altro naufragio

Pubblicità

glooit : Migranti, nuova strage nel Mediterraneo: 22 morti al largo della Libia leggi su Gloo - g_zerbato : RT @LupodiBrughiera: 25/ Il sud Italia inteso dunque come un gigantesco 'hub' a trazione U$A & co. Hub logistico (per affari altrui) e pres… - Piergiulio58 : Mediterraneo, nuova strage: 22 morti al largo della Libia - la Repubblica - casini_enrico : RT @fondazionemedor: Ondate di caldo sopra le medie e siccità stanno colpendo tutti i paesi sulle sponde del #Mediterraneo. Una nuova emerg… - angexxx111 : RT @dossantos_stag: buongiorno a tutt streammate la nuova regina del mediterraneo è bionda è una fata ed ha i superpoteri si chiama martina… -