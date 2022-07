“Me l’ha chiesto appena tornata”. Carmen Di Pietro, il pubblico già impazzito grazie alla figlia (Di sabato 2 luglio 2022) Carmen Di Pietro figlia: appena tornata dall’Honduras l’ex naufraga ha subito riabbracciato Carmelina, la sorella di Alessandro. La showgirl è stata tra i protagonisti di questa 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. Pensava di resistere poche settimane in Honduras, alla fine si è giocata la vittoria e si è classificata al terzo posto dietro Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè. Inoltre Carmen Di Pietro è stata un punto di riferimento per tanti compagni di gioco, ha stretto forti legami d’amicizia e si è fatta notare anche per il carattere iper protettivo nei confronti del figlio Alessandro Iannoni che ha iniziato insieme a lei l’avventura salvo poi abbandonare per proseguire gli studi all’università. Carmen Di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022)Didall’Honduras l’ex naufraga ha subito riabbracciato Carmelina, la sorella di Alessandro. La showgirl è stata tra i protagonisti di questa 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. Pensava di resistere poche settimane in Honduras,fine si è giocata la vittoria e si è classificata al terzo posto dietro Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè. InoltreDiè stata un punto di riferimento per tanti compagni di gioco, ha stretto forti legami d’amicizia e si è fatta notare anche per il carattere iper protettivo nei confronti del figlio Alessandro Iannoni che ha iniziato insieme a lei l’avventura salvo poi abbandonare per proseguire gli studi all’università.Di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Una donna 40enne è morta per le conseguenze di un melanoma due anni dopo l'asportazione di un neo sulla schiena, op… - sbonaccini : Leonardo dopo aver segnato un gol con deviazione fortuita della mano, non vista dall’arbitro, ha chiesto al dirett… - M5S_Europa : Riconosciamo il lavoro di #Assange assegnandogli il Premio #Sacharov per la libertà di pensiero. L’#UE non sia sile… - vincenzopusate1 : @AngelaAngelmi @AlbertoAirola @GiuseppeConteIT Infatti al comico ha chiesto perché appoggia il rompicoglioni mentre… - GDeccia : @miia_2018 @gianppaolo Non ho fatto il vaccino, perché anni prima ho avuto 2 miocardite, sono stata in terapia int… -