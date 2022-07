Matrimonio Pascale Turci, dagli ospiti al menù: tutto quello che c'è da sapere (Di sabato 2 luglio 2022) È il giorno del Matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale. Occhi puntati sulla grande festa nel castello che Berlusconi voleva ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 luglio 2022) È il giorno deltra Paolae Francesca. Occhi puntati sulla grande festa nel castello che Berlusconi voleva ...

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - FabrizioSigolo : RT @Ci1812: Augurissimi a Paola Turci e Francesca Pascale per il loro matrimonio! ???????? - zazoomblog : Francesca Pascale dalla politica al matrimonio con Paola Turci (passando per il cuore di Berlusconi) - #Francesca… - MariaAn74105775 : RT @Lisaonthesofa: Stupore per l'annuncio del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Sinceramente a me sembrava strano prima, quan… -