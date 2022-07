(Di sabato 2 luglio 2022) Dopo l’omelia sanremese di Don Matteo Selmo, il parroco di Lonato del Garda che il giorno dopo la finale di Sanremo ha inanellato nella sua predica il trittico del podio finale, intonandolaBrividi di Blanco e Mahmood, O forse sei tu di Elisa e Apri tutte le porte di Gianni Morandi, un altro chierico ha stupito i fedeli menzionando ila sua predica. Si tratta deldi, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, che nel corso dell’omelia per le celebrazioni della festa patronale della città, la Madonna della Bruna, hato un estratto di Vent’anni, brano che dà il nomeal secondo album della band romana. Monsignor Caiazzo, rivolgendosi ai fedeli, ha detto: «Sia io che voi tutti, giovani e diversamente ...

Pubblicità

cdelmos : RT @ombroid: ' 'Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti, scegliamo amore o… - sole24ore : Festa della Bruna, nel corso dell'omelia il vescovo di Matera cita i Maneskin - Il Sole 24 ORE… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Festa della Bruna, nel corso dell'omelia il vescovo di Matera cita i Maneskin - Il Sole 24 ORE - Moussolinho : RT @sole24ore: Festa della Bruna, nel corso dell'omelia il vescovo di Matera cita i Maneskin - Il Sole 24 ORE - sole24ore : Festa della Bruna, nel corso dell'omelia il vescovo di Matera cita i Maneskin - Il Sole 24 ORE… -

Open

Ma, ha specificato il, "se davvero vogliamo incontrare qualcuno dobbiamo alzarci, uscire da casa, dalle nostre sicurezze e certezze, metterci in cammino fino a raggiungere il luogo dove l'...Nel linguaggio discutibile, i Maneskin dicono una verità", le parole deldiCaiazzo nel corso dell'omelia alla messa all'alba per la Madonna della Bruna. / Trm Matera, il vescovo cita i Maneskin durante la messa: «Con linguaggio discutibile, ma anche loro dicono una verità» – Il video Matera celebra il gran ritorno della ricorrenza patronale del 2 luglio ripristinando riti e tradizioni | Attualità, Basilicata ...La Madonna appare a un contadino chiedendogli di essere portata in città su di un carro. Da quel giorno Maria ha sempre protetto gli abitanti di quella città.