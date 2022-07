Mascherine, il premio Nobel Parisi: 'Assurdo ridurre l'obbligo, casi in crescita esponenziale' (Di sabato 2 luglio 2022) Il tema delle Mascherine resta attualissimo sia a livello di governo che tra esperti e virologi. Perché l'aumento dei contagi in un momento in cui le restrizioni sono cadute quasi del tutto, per molti ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Il tema delleresta attualissimo sia a livello di governo che tra esperti e virologi. Perché l'aumento dei contagi in un momento in cui le restrizioni sono cadute quasi del tutto, per molti ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Mascherine, il premio Nobel Parisi: «Assurdo ridurre l'obbligo, casi in crescita esponenziale» - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Mascherine, il premio Nobel Parisi: «Assurdo ridurre l'obbligo, casi in crescita esponenziale» - ilmessaggeroit : Mascherine, il premio Nobel Parisi: «Assurdo ridurre l'obbligo, casi in crescita esponenziale» - AlessandraBrafa : Dopo 3 anni giù dal palco, di mille mila mascherine, di mani esfoliate da disinfettanti, che succede nella settiman… -