Market e supermercati | 5 prodotti ritirati | l’amara scoperta

Leggi su consumatore

(Di sabato 2 luglio 2022) Il Ministero della Salute comunica un grande richiamo alimentare per ben 5, motivo della segnalazione rischio chimico Quando un prodotto alimentare non risulta conforme si devono subito informare i clienti e ritirarlo dal commercio. Nel caso in cui il prodotto sia stato già messo in vendita si dovrà provvedere ad un richiamo. Questo porterà L'articolo proviene da Consumatore.com.