Marina di Mandatoriccio Luigi Carlino ha confessato l’omicidio della moglie Domenica Caligiuri

(Di sabato 2 luglio 2022)di Madatoriccio è sotto choc. Dopo l’ennesima lite una tragedia ha distrutto la famiglia, 73 anni, pensionato, ha ucciso la, 71 anni, insegnante in pensione. Il femminicidio si è consumato a(Cosenza).è stata trovata senza vita sul letto con diverse ferite da taglio all’addome e al torace.ha accoltellato la consorte, poi è uscito di casa ed andato al bar dove è stato rintracciato dai Carabinieri, avvisati da una telefonatafigliavittima che da giorni non riusciva a parlare con la madre. I Carabinieri hanno sfondato la porta d’ingresso ...

Una volante dei carabinieri Cosenza, 2 luglio 2022 - Ha confessato il 73enne Luigi Carlino, marito di Domenica Caligiuri, uccisa a coltellate a, in provincia di Cosenza. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, l'omicidio sarebbe avvenuto per dissidi familiari. Già in passato la donna avrebbe subito maltrattamenti da parte ...È accaduto a, in provincia di Cosenza. Il cadavere della donna è stato ritrovato alle 13 all'interno della loro abitazione, nella zona dell'alto Ionio cosentino. La 71enne era ...Lo speciale bidone arriva al porto di Cariati grazie alla donazione del Rotary che si impegna a contribuire per la tutela del mare e dell'ambiente ...Emergono nuovi dettagli sul ritrovamento del corpo senza vita di Domenica Caligiuri, la donna di 71 anni uccisa a coltellate ...