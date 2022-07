Mariella Sapienza premiata a Sambuca di Sicilia per “Ayman il bambino ritrovato”

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 2 luglio 2022)DI– Il verismo fu un movimento letterario nato in Italia tra il 1875 ed il 1895 ad opera principalmente di due scrittorini Giovanni Verga, Luigi Capuana e Federico De Roberto, ispirandosi al Naturalismo, movimento letterario diffusosi in Francia a metà dell’800, cui aderirono anche altri scrittori come Matilde Serao, Salvatore Di Giacomo, Nicola Misasi, Grazia Deledda, Domenico Ciampoli e Giuseppe Mezzanotte. Questi ultimi scrittori e poeti meridionali o insulari, con l’adesione anche di Cesare Pascarella a Roma ed in Toscana di Renato Fucini. Ma da qualche tempo, grazie anche allo scrittore e regista Enzo Randazzo, Presidente del Lions Club, si sta affermando l’ipotesi che uno dei precursori del verismo fu Emanuele Navarro Della Miraglia nato a Ribera, cui Randazzo ha dedicato da anni la revisione ...