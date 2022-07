Margot Robbie: 32 anni per la nuova Barbie (Di sabato 2 luglio 2022) Compie oggi 32 anni l’attrice di successo Margot Robbie, meraviglioso volto hollywoodiano che ha lasciato più e più volte il segno sugli schermi di tutto il mondo e assicurandosi la fama di spettacolare interpretazioni. Margot Robbie: la carriera Dotata di una bellezza magnetica e di una grande personalità televisiva, l’attrice si è fatta strada nel mondo dello spettacolo giungendo alle vette più alte. Ma voi dove l’avete vista per la prima volta? Ripercorriamo insieme la via del suo successo. Gli esordi Nata a Dalby, nel Queensland, in Australia nel 1990, ha dato inizio alla sua ascesa proprio in una soap opera australiana, ‘Neighbours’, nel 2008, format mai andato in onda in Italia, ma da cui ha preso spunto il nostro ‘Un posto al sole’. Il suo personaggio, nato per ricoprire un ruolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 luglio 2022) Compie oggi 32l’attrice di successo, meraviglioso volto hollywoodiano che ha lasciato più e più volte il segno sugli schermi di tutto il mondo e assicurandosi la fama di spettacolare interpretazioni.: la carriera Dotata di una bellezza magnetica e di una grande personalità televisiva, l’attrice si è fatta strada nel mondo dello spettacolo giungendo alle vette più alte. Ma voi dove l’avete vista per la prima volta? Ripercorriamo insieme la via del suo successo. Gli esordi Nata a Dalby, nel Queensland, in Australia nel 1990, ha dato inizio alla sua ascesa proprio in una soap opera australiana, ‘Neighbours’, nel 2008, format mai andato in onda in Italia, ma da cui ha preso spunto il nostro ‘Un posto al sole’. Il suo personaggio, nato per ricoprire un ruolo ...

