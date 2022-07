Maretta in casa per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? | “Gli amori finiscono” (Di sabato 2 luglio 2022) È di nuovo crisi per Sonia Brugarelli e Paolo Bonolis? Secondo le ultime voci qualcosa non va nella coppia e non è la prima volta che i due finiscono al centro dell’attenzione in merito alla loro relazione. L’ultima volta se n’è parlato soltanto pochi mesi fa, quando la Bruganelli aveva risposto ad una domanda riguardante il rapporto con il marito, implicando che qualcosa non andasse benissimo, ma che avevano alla fine “trovato un equilibrio”: “Ognuno fa la propria vita“, aveva risposto. “Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”. Insomma, una situazione che forse già oscillava da qualche tempo ma adesso la situazione sembra nettamente diversa. Se da una parte la vita sentimentale di Sonia Bruganelli sembra ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 luglio 2022) È di nuovo crisi perBrugarelli e? Secondo le ultime voci qualcosa non va nella coppia e non è la prima volta che i dueal centro dell’attenzione in merito alla loro relazione. L’ultima volta se n’è parlato soltanto pochi mesi fa, quando laaveva risposto ad una domanda riguardante il rapporto con il marito, implicando che qualcosa non andasse benissimo, ma che avevano alla fine “trovato un equilibrio”: “Ognuno fa la propria vita“, aveva risposto. “Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”. Insomma, una situazione che forse già oscillava da qualche tempo ma adesso la situazione sembra nettamente diversa. Se da una parte la vita sentimentale disembra ...

