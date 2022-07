Manuel, 33 anni e da 32 attende la cittadinanza: "A Salvini e Meloni dico, sono italiano come voi" (Di sabato 2 luglio 2022) Designer, genitori peruviani, è arrivato in Italia a un anno, diventerà italiano solo nei prossimi mesi: "Per anni ho creduto di essere diverso. Non potevo lavorare all'estero né aprirmi un sito. Lo ius scholae? Solo un primo passo" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 luglio 2022) Designer, genitori peruviani, è arrivato in Italia a un anno, diventeràsolo nei prossimi mesi: "Perho creduto di essere diverso. Non potevo lavorare all'estero né aprirmi un sito. Lo ius scholae? Solo un primo passo"

Pubblicità

fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Manuel, 33 anni e da 32 attende la cittadinanza: 'A Salvini e Meloni dico, sono italiano come voi' - GarufiNicholas : RT @HuffPostItalia: Manuel, 33 anni e da 32 attende la cittadinanza: 'A Salvini e Meloni dico, sono italiano come voi' - IlnazionalistaD : RT @HuffPostItalia: Manuel, 33 anni e da 32 attende la cittadinanza: 'A Salvini e Meloni dico, sono italiano come voi' - HuffPostItalia : Manuel, 33 anni e da 32 attende la cittadinanza: 'A Salvini e Meloni dico, sono italiano come voi' - manuel_y_jesus_ : RT @Cambiacasacca: Prima poteva essere un problema di logica, e capisco che non è per tutti, ma ora è solo un problema di memoria amici mie… -