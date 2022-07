Manchester United fa sul serio per Eriksen: offerto un biennale (Di sabato 2 luglio 2022) Il Manchester United vuole Christian Eriksen. Frankie De Jong continua ad essere una delle priorità e Malacia sembra ormai in arrivo dal Feyenoord, ma lo United prova ad aggiudicarsi anche il danese. L’ex Inter, dopo l’arresto cardiaco sofferto ad Euro 2020, è tornato a giocare lo scorso febbraio ed ora diversi club lo stanno corteggiando. Scaduto il contratto con il Brentford, il 30enne danese sta valutando le offerte ricevute. Fra queste anche quella del Manchester United, che propone un contratto biennale da 150 mila sterline a settimana, ossia circa 9 milioni di euro lordi a stagione. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i contatti tra il club e il trequartista sarebbero stati positivi, ma Eriksen si riserva di capire ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Ilvuole Christian. Frankie De Jong continua ad essere una delle priorità e Malacia sembra ormai in arrivo dal Feyenoord, ma loprova ad aggiudicarsi anche il danese. L’ex Inter, dopo l’arresto cardiaco sad Euro 2020, è tornato a giocare lo scorso febbraio ed ora diversi club lo stanno corteggiando. Scaduto il contratto con il Brentford, il 30enne danese sta valutando le offerte ricevute. Fra queste anche quella del, che propone un contrattoda 150 mila sterline a settimana, ossia circa 9 milioni di euro lordi a stagione. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i contatti tra il club e il trequartista sarebbero stati positivi, masi riserva di capire ...

Pubblicità

SimoneTogna : A livello internazionale nei giorni scorsi anche Arsenal e Manchester United hanno chiamato l’agente, ma solo per… - ManUtdMEN : Manchester United 'interested' in Nicolas Tagliafico transfer #mufc - sportli26181512 : 'Manchester United, assalto a Eriksen: offerto un biennale': Come riporta la stampa inglese, il centrocampista ex I… - sportface2016 : Il #ManchesterUnited fa sul serio per Christian #Eriksen: offerto un contratto biennale - deyvisonmarcoss : RT @CuriosidadesPRL: Novo uniforme do Manchester United. -