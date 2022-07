Maldini vuole il big | il Chelsea rilancia | affare da 40 milioni

Pubblicità

fradettofanpage : RT @Erfaina1988: #Maldini vuole #Ziyech al #Milan, più di quanto #Saruman volesse il #FossoDiHelm. Paolo è al lavoro e vuole recuperare il… - OdioSuning_ : @Pirichello @wazzaCN Bennacer è da una vita che è fatta, chissà perché non rinnova. Sarà mica perché vuole di più?… - wazzaCN : @Pirichello era un rischio calcolato che è stato stravolto dalla pandemia e i mancati sponsor dalla cina, se ora st… - Ibraico : RT @Erfaina1988: #Maldini vuole #Ziyech al #Milan, più di quanto #Saruman volesse il #FossoDiHelm. Paolo è al lavoro e vuole recuperare il… - 33Condor33 : RT @Erfaina1988: #Maldini vuole #Ziyech al #Milan, più di quanto #Saruman volesse il #FossoDiHelm. Paolo è al lavoro e vuole recuperare il… -

La oramai famosa dichiarazione di Paoloha dato il via ufficiale verso una nuova fase e, che la si consideri come il gesto arrogante di uno cheintitolarsi il successo sportivo appena ...Niente da fare: l'ex Genoasolo il Napoli ma dovrà aspettare che le due società trovino un ... Leggi anche - Milan, ufficiale i rinnovi die MassaraDopo le firme di Maldini e Massara, può finalmente partire il mercato rossonero: l'affare per il big del Chelsea è in pieno divenire ...Blog Calciomercato.com: Col rinnovo di contratto dei responsabili dell'area tecnica, tutte le componenti dell'ambiente Milan hanno recuperato, se non l'euforia del ...