Madonna delle Grazie: la città si è raccolta in Basilica per l'antico rito del cero votivo (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – È stato rinnovato questa mattina il legame sentito e profondo della città con la Madonna delle Grazie. Secondo il rito antico e carico di simboli, il sindaco Clemente Mastella ha donato il cero votivo che ora arde presso la Basilica indicando la devozione popolare e l'amore dei beneventani per la Madre di Cristo che protegge la città. Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, ha celebrato la Santa Messa in un'affollata Basilica, in un'atmosfera di forte preoccupazione dei fedeli per le tante e troppe nubi che offuscano la visione del futuro. Il pensiero di tutti era alla guerra alle porte di casa, alla minaccia atomica, alla siccità, alle nuove e diffuse povertà, alla ...

