Ma davvero il Movimento 5 Stelle potrebbe uscire dal governo? Lunedì l'incontro (decisivo?) tra Conte e Draghi (Di sabato 2 luglio 2022) Ma davvero il Movimento 5 Stelle potrebbe lasciare il governo? La tensione è altissima, la fibrillazione ormai quotidiana, in questa partita a tre, anzi a quattro, che sta tenendo in scacco l'esecutivo in quest'estate caldissima. In principio fu Di Maio contro Conte. Poi è stato il turno di Beppe Grillo e delle sue rivelazioni sui messaggi scambiati col premier Draghi sulla leadership del M5s. E proprio attorno ai grillini si addensano i timori per la tenuta del governo. Con molti dubbi e una sola certezza, espressa chiaramente dal diretto interessato, Mario Draghi: "Con me non ci saranno altre maggioranze".

