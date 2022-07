M5S | Di Maio | “Non ho lasciato per un tema qualsiasi | ma su alleanze Italia”

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Io non ho rotto con il Movimento 5 Stelle per un perma quando si è cominciato a dire che l’non doveva rispettare le sue, che non doveva stare in alleanza storiche. Io mi prendo la responsabilità di mantenere la mia posizione, non solo come ministro degli Esteri, ma come cittadinono: lestoriche dell’garantiscono la nostra sicurezza”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un intervento a Pomigliano. “Però quando io vedo che l’ambascitore russo a Roma fa l’endorsement a una bozza di risoluzione della mia forza politica, che era il Movimento 5 Stelle, e questa non risponde, io non solo agli ucraini ma anche aglini devo chiarezza, perché ...

Il risultato Un'emorragia di voti: il M5S cala dell'1,6% e si attesta al 12,6%. Il sorpasso non è ... 8%, +0,5%), Europa Verde e i Verdi (2,4%, - 0,3%), Insieme per il futuro di Luigi Di Maio (2,3%), ... Di Maio: Draghi ha suggerito scissione Non scherziamo 'Assolutamente no, ma non scherziamo'. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, risponde alla domanda se sia stato Draghi a '... Dal Movimento 5 Stelle all'agitazione per la risposta dei mercati in caso di crisi di governo. Luigi Di Maio ha parlato del futuro del ...