Lutto nel mondo della musica, morta la famosa cantante: aveva 59 anni (Di sabato 2 luglio 2022) La famosa cantante si è spenta all’età di 59 anni. Ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, piazzandosi per ben 2 volte sul podio del Festival di Sanremo. La donna non ha avuto una vita facile. Per un periodo era scomparsa dalle scene e solo dopo anni ha raccontato la sua triste storia. Solo grazie all’amore delle sue figlie era riuscita a riscattarsi, tornando persino alla sua più grande passione, quella per la musica. Addio a Irene Fargo, una vita per la musica L’annuncio della morte di Irene Fargo lo ha dato la sua collega Giovanna Nocetti, che in un toccante post su Facebook ha voluto condividere un loro momento di felicità. “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai”, ha scritto Giovanna. La ... Leggi su tvzap (Di sabato 2 luglio 2022) Lasi è spenta all’età di 59. Ha raggiunto l’apice del successo negli’90, piazzandosi per ben 2 volte sul podio del Festival di Sanremo. La donna non ha avuto una vita facile. Per un periodo era scomparsa dalle scene e solo dopoha raccontato la sua triste storia. Solo grazie all’amore delle sue figlie era riuscita a riscattarsi, tornando persino alla sua più grande passione, quella per la. Addio a Irene Fargo, una vita per laL’annunciomorte di Irene Fargo lo ha dato la sua collega Giovanna Nocetti, che in un toccante post su Facebook ha voluto condividere un loro momento di felicità. “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai”, ha scritto Giovanna. La ...

