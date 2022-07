L’uomo del West Ham conferma di aver lasciato il club oggi (Di sabato 2 luglio 2022) Breaking: Il prestatore del West Ham, Alex Kral, ha confermato di aver lasciato il club dopo un periodo di prestito deludente al London Stadium. Kral ha firmato per gli Hammers il giorno della scadenza la scorsa estate dallo Spartak Mosca e, secondo quanto riferito, era un obiettivo del boss degli Hammers David Moyes dall’inizio di quella finestra prima di unirsi a un prestito stagionale con un’opzione di acquisto di £ 12 milioni con £ 7 milioni in add-on riporta l’Evening Standard. Se il centrocampista avesse fatto un certo numero di presenze per il West Ham la scorsa stagione, l’opzione di acquisto sarebbe diventata un obbligo per i londinesi dell’est. Tuttavia, il nazionale ceco è stato utilizzato raramente da Moyes e, di conseguenza, il 24enne ha confermato di ... Leggi su justcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) Breaking: Il prestatore delHam, Alex Kral, hato diildopo un periodo di prestito deludente al London Stadium. Kral ha firmato per gli Hammers il giorno della scadenza la scorsa estate dallo Spartak Mosca e, secondo quanto riferito, era un obiettivo del boss degli Hammers David Moyes dall’inizio di quella finestra prima di unirsi a un prestito stagionale con un’opzione di acquisto di £ 12 milioni con £ 7 milioni in add-on riporta l’Evening Standard. Se il centrocampista avesse fatto un certo numero di presenze per ilHam la scorsa stagione, l’opzione di acquisto sarebbe diventata un obbligo per i londinesi dell’est. Tuttavia, il nazionale ceco è stato utilizzato raramente da Moyes e, di conseguenza, il 24enne hato di ...

