Luca Toni | «Lukaku è tornato dove ha fatto bene con Conte Il calcio italiano ha bisogno di campioni»

(Di sabato 2 luglio 2022) . Le parole dell’ex calciatoreha parlato ai microfoni di Sky Sport del ritorno di Romeluall’Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore: «Tornahacon, al Chelsea non haed è. Ilhadi, i centravantistanno facendo fatica e abbiamodi grandi giocatori per rendere più bello il campionato». L'articolo proviene daNews 24.

Commenta per primo, raggiunto da Sky a margine di un evento di padel, ha commentato il ritorno in Serie A di Romelu Lukaku: 'Torna dove ha fatto bene con Conte, al Chelsea non ha fatto bene ed è tornato. Il ...... che presenta il nuovo album "Lontano" conBarrotta alla fisarmonica, e il cantautore Ernesto ... Alle 21.30 l'etichetta musicale Ala Bianca, rappresentata daVerona, riceve il Premio Bindi ...Battuto in una gara di padel da Francesco Totti, anche Luca Toni - parlando ai microfoni di Skysport - si è soffermato sul ritorno di Romelu Lukaku in Italia. «Se sbaraglia tutti Torna dove ha fatto ...L'ex campione del mondo con la nazionale, Luca Toni, si esprime sul ritorno di Romelu Lukaku all'Inter e in Serie A ...