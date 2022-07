Londra come Amsterdam, sempre più persone vivono nelle barche: ecco perché lo fanno (e perché conviene) (Di sabato 2 luglio 2022) Possedere una casa a Londra è sempre più un sogno. I prezzi delle case e degli affitti sono sempre di più alle stelle ed è per questo che sempre più londinesi scelgono di rinunciare ad una casa di ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Possedere una casa apiù un sogno. I prezzi delle case e degli affitti sonodi più alle stelle ed è per questo chepiù londinesi scelgono di rinunciare ad una casa di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Da Milano a New York. Da Londra a Tokyo. “Guardiamo il cielo ed è pieno di jet” - Woodcock2601 : @LaVeritaWeb @Schalflj Come dicono qui a Londra BS (bull shit) - cappai_luca : Ma come facevi a venire a sapere sempre di tutto? Con la lettura della mente. Con la lettura della mente? Ma è impo… - cappai_luca : - Ma come facevi a venire a sapere sempre di tutto? - Con la lettura della mente. - Con la lettura della mente? Ma… - leggoit : Londra come Amsterdam, sempre più persone vivono nelle barche: ecco perché lo fanno (e perché conviene) -