Lombardi M5s | ' Tanti chiedono se ha ancora senso stare nel governo Draghi ma'

Pubblicità

repubblica : M5S, Lombardi: 'Basta ricatti da Draghi. Riflettiamo se restare al governo. Decideremo con un voto degli iscritti'… - ErmannoKilgore : RT @lucianoghelfi: Roberta #Lombardi: molti parlamentari #M5S chiedono di riflettere se abbia senso stare ancora al governo. Se si arriverà… - PoliticaNewsNow : M5S, Lombardi: 'Lasciare il governo? Si deciderà attraverso un voto online' - liberalunicorno : RT @lucianoghelfi: Roberta #Lombardi: molti parlamentari #M5S chiedono di riflettere se abbia senso stare ancora al governo. Se si arriverà… - iasius_1 : RT @repubblica: M5S, Lombardi: 'Basta ricatti da Draghi. Riflettiamo se restare al governo. Decideremo con un voto degli iscritti' https://… -

Questa strana legislatura ha l'impronta del. Ma i nostri compagni di viaggio ci attaccano su questi temi in modo sfacciato e questo non è accettabile".conferma che prima della ...Lo afferma in un'intervista a Repubblica Roberta, prima storica capogruppo delalla Camera, oggi coordinatrice nazionale degli enti locali del Movimento nonché assessora della Regione ...Roberta Lombardi, prima capogruppo del Movimenti 5 Stelle alla Camera e assessora alla Regione Lazio, commenta le tensioni nella maggioranza.Il leader del Movimento intende capire se ci sono i margini per far valere i provvedimenti grillini. Lombardi (M5S) avverte: "Basta ricatti, valutiamo se restare nel governo" ...