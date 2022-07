Lo spettacolo delle chiese barocche e delle spiagge. Gli antichi uliveti. Le tentazioni della cucina locale. Il must? Lezione di orecchiette con vista, nel "tacco" dello Stivale (Di sabato 2 luglio 2022) In Salento, a Johann Hermann Von Riedesel, diplomatico della corte di Federico II di Prussia, la pietra con cui sono costruite le chiese e le case di Lecce era sembrata plastilina: «Questa pietra uscendo dalla cava è molle e facilmente vi si fanno su delle decorazioni come se fosse cera» commenta sbalordito davanti ai ghirigori e alle volute spumeggianti che corrono sulle chiese, i palazzi, i balconi della città salentina, uno stile così singolare da meritare l’aggettivo come segno di unicità. Salento da scoprire guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 2 luglio 2022) In Salento, a Johann Hermann Von Riedesel, diplomaticocorte di Federico II di Prussia, la pietra con cui sono costruite lee le case di Lecce era sembrata plastilina: «Questa pietra uscendo dalla cava è molle e facilmente vi si fanno sudecorazioni come se fosse cera» commenta sbalordito davanti ai ghirigori e alle volute spumeggianti che corrono sulle, i palazzi, i balconicittà salentina, uno stile così singolare da meritare l’aggettivo come segno di unicità. Salento da scoprire guarda le foto ...

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - mptuitter : RT @mariolavia: ===Letta sterza a sinistra. Politiche sociali, Ius scholae, salari, cannabis: tutto quanto fa spettacolo mélenchoniano. In… - MErpidio : Il vento non sta incidendo per niente. Purtroppo solo le cadute hanno ravvivato una tappa di una noia assoluta. La… - quotidianodirg : #Unghie #estate 2022: Le tendenza di moda e i colori delle #unghie dell'#estate 2022. - Gianni13_Gian : RT @Chiodina94: Chissà perché tutte le polemiche sceme ed inutili, oltre a partire da Twitter, ma questo è scontato, partono dal “pubblico”… -