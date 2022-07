LIVE – Tuffi, sabato 2 luglio Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA (Di sabato 2 luglio 2022) La DIRETTA testuale delle gare di sabato 2 luglio ai Mondiali di Budapest 2022. Penultima giornata della rassegna iridata ancora in compagnia del grande spettacolo dei Tuffi: Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu tornano in gara individualmente dalla piattaforma 10 metri per provare a staccare il pass per la finale. Chiara Pellacani poi vuole rendersi nuovamente protagonista nell’atto conclusivo del trampolino 3 metri che assegna le medaglie. L’appuntamento è per le ore 10.00 di sabato 2 luglio con i preliminari della piattaforma maschile 10 metri, a seguire la semifinale (alle ore 16.00) e infine la finale del trampolino 3 metri femminile (ore 19.00). Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Latestuale delle gare diaidi. Penultima giornata della rassegna iridata ancora in compagnia del grande spettacolo dei: Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu tornano in gara individualmente dalla piattaforma 10 metri per provare a staccare il pass per la finale. Chiara Pellacani poi vuole rendersi nuovamente protagonista nell’atto conclusivo del trampolino 3 metri che assegna le medaglie. L’appuntamento è per le ore 10.00 dicon i preliminari della piattaforma maschile 10 metri, a seguire la semifinale (alle ore 16.00) e infine la finale del trampolino 3 metri femminile (ore 19.00). Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria-Timbretti quinti nella Finale dei 10 metri sincro mixed oro al… - LiaCapizzi : @TuffiBlog Dovresti sapere che i tuffi non me li perdo (quasi) mai. O live o registrati ?? -