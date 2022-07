LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfo di Megli nei 100 stile, Scozzoli trionfa nei 50 rana! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.50 Angiolini e Bottazzo hanno, al termine delle batterie, le migliori prestazioni, rispettivamente in 1.07.77 e in 1.08.84 19.43 Dopo le premiazione dei 200 stile donne, toccherà ai 100 rana donne con Lisa Angiolini e Anita Bottazzo. 19.41 Una gran seconda vasca per Megli, che trionfa in rimonta con il tempo di 49.00, due centesimi Meglio del portoghese De Matos! Bori invece ferma il cronometro in 49.12. 19.40 OROOOOOOOOOOOOO!!!!! OROOOOOOOOOOOO!!!! E SONO DUEEEEE!!!!! FILIPPO Megli VINCE LA GARA REGINA DEL Nuoto, TERZO INVECE ALESSANDRO BORI!!!!! 19.38 Sta per ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.50 Angiolini e Bottazzo hanno, al termine delle batterie, le migliori prestazioni, rispettivamente in 1.07.77 e in 1.08.84 19.43 Dopo le premiazione dei 200donne, toccherà ai 100 rana donne con Lisa Angiolini e Anita Bottazzo. 19.41 Una gran seconda vasca per, chein rimonta con il tempo di 49.00, due centesimio del portoghese De Matos! Bori invece ferma il cronometro in 49.12. 19.40 OROOOOOOOOOOOOO!!!!! OROOOOOOOOOOOO!!!! E SONO DUEEEEE!!!!! FILIPPOVINCE LA GARA REGINA DEL, TERZO INVECE ALESSANDRO BORI!!!!! 19.38 Sta per ...

