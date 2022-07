LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Scozzoli trionfa nei 50 rana! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.13 Ora la forbice tra Italia e Turchia si riduce a sole sei lunghezze! 19.11 26.97 per Scozzoli, con il nuovo record della competizione! Il turco Sakci è secondo in 27.00, vittoria che pesa in chiave medagliere! 19.09 OROOOOOOOOO!!!! ORO ITALIAAAAAAA! FABIO Scozzoli REGNA SUL Mediterraneo!!!! IL PRIMO POSTO È SUO! 19.08 La startlist: 1 MAILLOT M. FRA FRA 28.12 2 OGRETIR B. TUR TUR 27.80 3 MERETSOLIAS K. GRE GRE 27.65 4 Scozzoli F. ITA ITA 27.17 5 SAKCI H. TUR TUR 27.46 6 STEVENS P. SLO SLO 27.70 7 PINZUTI A. ITA ITA 27.82 8 VALOUR J. FRA FRA 28.50 19.06 Si parte subito con la seconda gara, i 50 rana ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.13 Ora la forbice tra Italia e Turchia si riduce a sole sei lunghezze! 19.11 26.97 per, con il nuovo record della competizione! Il turco Sakci è secondo in 27.00, vittoria che pesa in chiave medagliere! 19.09 OROOOOOOOOO!!!! ORO ITALIAAAAAAA! FABIOREGNA SUL!!!! IL PRIMO POSTO È SUO! 19.08 La startlist: 1 MAILLOT M. FRA FRA 28.12 2 OGRETIR B. TUR TUR 27.80 3 MERETSOLIAS K. GRE GRE 27.65 4F. ITA ITA 27.17 5 SAKCI H. TUR TUR 27.46 6 STEVENS P. SLO SLO 27.70 7 PINZUTI A. ITA ITA 27.82 8 VALOUR J. FRA FRA 28.50 19.06 Si parte subito con la seconda gara, i 50 rana ...

