LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: già tre ori azzurri, doppietta Angiolini-Bottazzo nei 100 rana!! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.59 E sono già tre gli ori di questa giornata! La forbice continua a ridursi… Ora i 400 misti con Pier Andrea Matteazzi e Pietro Paolo Sarpe. 19.56 Bottazzo seconda in 1.08.14, terza la turca Gunes in 1.08.44. 19.54 doppietta ITALIAAAAAAA!!!!!!!!! ORO LISA AngioliniIII!!!!!!! 1.07.59, REGINA DEL Mediterraneo! E Bottazzo SECONDA!!! 19.50 Angiolini e Bottazzo hanno, al termine delle batterie, le migliori prestazioni, rispettivamente in 1.07.77 e in 1.08.84 19.43 Dopo le premiazione dei 200 stile donne, toccherà ai 100 rana donne con Lisa ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.59 E sono già tre gli ori di questa giornata! La forbice continua a ridursi… Ora i 400 misti con Pier Andrea Matteazzi e Pietro Paolo Sarpe. 19.56seconda in 1.08.14, terza la turca Gunes in 1.08.44. 19.54ITALIAAAAAAA!!!!!!!!! ORO LISAIII!!!!!!! 1.07.59, REGINA DEL! ESECONDA!!! 19.50hanno, al termine delle batterie, le migliori prestazioni, rispettivamente in 1.07.77 e in 1.08.84 19.43 Dopo le premiazione dei 200 stile donne, toccherà ai 100 rana donne con Lisa ...

