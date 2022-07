LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco il via della sfida! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 L’Italia femminile della pallanuoto manca da ben sette anni sul podio. 14.05 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida per il bronzo tra Italia e Olanda. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto donne 2022, il Setterosa sfida l’Olanda per il bronzo. Il cammino del Setterosa verso l’oro si è interrotto in semifinale contro la fortissima nazionale statunitense che ha vinto per 14-6 contro le Italiane, vincendo praticamente ogni quarto di gara. Olanda invece che viene dalla sconfitta di ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 L’manca da ben sette anni sul podio. 14.05 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida per il bronzo tra. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale didonne, il Setterosa sfida l’per il bronzo. Il cammino del Setterosa verso l’oro si è interrotto in semifinale contro la fortissima nazionale statunitense che ha vinto per 14-6 contro lene, vincendo praticamente ogni quarto di gara.invece che viene dalla sconfitta di ...

