LIVE – Italia-Olanda: finale bronzo pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA (Di sabato 2 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Olanda, partita valevole come finale per il bronzo del torneo femminile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo la sconfitta contro gli Usa, va a caccia di riscatto contro la formazione Orange per salire sul terzo gradino del podio. Chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 14.30 di sabato 2 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI SABATO 2 LUGLIO pallanuoto femminile: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL TABELLONE ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Latestuale di, partita valevole comeper ildel torneodiaidi. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo la sconfitta contro gli Usa, va a caccia di riscatto contro la formazione Orange per salire sul terzo gradino del podio. Chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 14.30 di sabato 2 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI SABATO 2 LUGLIO: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL TABELLONE ...

