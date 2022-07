LIVE Italia-Olanda 5-7 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa, termina al quarto posto finale (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 15.30 Un peccato la sconfitta contro l’Olanda, i primi sedici minuti sembrava in dominio il Setterosa, ma dal terzo quarto l’Italia è sparita dalla partita. 0.00 Finisce qui, Italia-Olanda 5-7. Bronzo all’Olanda, quarto posto finale per il Setterosa. 0.31 Goooooooooooool, Marletta, accorcia il distacco, Italia-Olanda 5-7. 0.50 Sleeking segna la rete che vale praticamente il bronzo, Italia-Olanda 4-7. 1.19 Tiro fuori di Marletta. 1.39 Gol di Ten Broek che prende ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 15.30 Un peccato lacontro l’, i primi sedici minuti sembrava in dominio il, ma dal terzol’è sparita dalla partita. 0.00 Finisce qui,5-7. Bronzo all’per il. 0.31 Goooooooooooool, Marletta, accorcia il distacco,5-7. 0.50 Sleeking segna la rete che vale praticamente il bronzo,4-7. 1.19 Tiro fuori di Marletta. 1.39 Gol di Ten Broek che prende ...

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - marisameli2 : Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | Il Nobel Parisi: «Assurdo ridurre l’obbligo… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Lucrezia Magistris d’oro e d’argento nel sollevamento pesi! Italia av… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Lucrezia Magistris d’oro e d’argento nel sollevamento pesi! All’Itali… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria per Vos, terza Elisa Balsamo, che resta maglia ro… -