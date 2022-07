LIVE Italia-Olanda 4-4 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: si decide tutto nell’ultimo quarto! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 Finisce il terzo quarto, Italia-Olanda 4-4. 0.33 Conclusione alta di Sevenich. 1.35 Gol di Van der Sloot, pareggio dell’Olanda, Italia-Olanda 4-4. 2.12 Conclusione di Avegno che viene deviata. 2.57 Banchelli ancora decisiva. 3.25 Picozzi dalla distanza manda fuori. 3.51 Gol di Sevenich, accorcia l’Olanda, Italia-Olanda 4-3. 4.19 Traversa di Bianconi. 5.25 Van Der Sloot anticipa Giustini prima del tiro. 6.17 Palo di Avegno da posizione ravvicinata. 7.06 Conclusione di Marletta deviata da Aarts. 7.55 Inizia il terzo quarto! 0.00 Finisce il secondo quarto, Italia-Olanda 4-2. 0.49 Segna l’Olanda con Joustra, ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.00 Finisce il terzo quarto,4-4. 0.33 Conclusione alta di Sevenich. 1.35 Gol di Van der Sloot, pareggio dell’4-4. 2.12 Conclusione di Avegno che viene deviata. 2.57 Banchelli ancora decisiva. 3.25 Picozzi dalla distanza manda fuori. 3.51 Gol di Sevenich, accorcia l’4-3. 4.19 Traversa di Bianconi. 5.25 Van Der Sloot anticipa Giustini prima del tiro. 6.17 Palo di Avegno da posizione ravvicinata. 7.06 Conclusione di Marletta deviata da Aarts. 7.55 Inizia il terzo0.00 Finisce il secondo quarto,4-2. 0.49 Segna l’con Joustra, ...

