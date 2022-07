LIVE Italia-Olanda 2-1 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: match equilibrato! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 Finisce il primo quarto, Italia-Olanda 2-1. 0.02 Tiro parato, tentativo di Queirolo. 1.20 Goooooooooooooooooooooooooooool, Marlettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dalla distanza, Italia-Olanda 2-1. 2.17 Gooooooooooooooooooool, Avegnooooooo, finalmente si sbloccano le segnature per il Setterosa, Italia-Olanda 1-1. 3.00 Avegno prova il tiro, ma Aarts para un tiro straordinario. 4.37 Giustini tentativo non troppo convinto che viene parato. 5.30 Picozzi non riesce ad arrivare al tiro. 6.36 Gol di koolhaas, orange in vantaggio, Italia-Olanda 0-1. 7.30 Sevenich manda fuori il primo tiro. 7.55? Inizia il primo quarto! 14.25 Inni nazionali in corso. 14.20 Tra cinque minuti gli inni ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.00 Finisce il primo quarto,2-1. 0.02 Tiro parato, tentativo di Queirolo. 1.20 Goooooooooooooooooooooooooooool, Marlettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dalla distanza,2-1. 2.17 Gooooooooooooooooooool, Avegnooooooo, finalmente si sbloccano le segnature per il Setterosa,1-1. 3.00 Avegno prova il tiro, ma Aarts para un tiro straordinario. 4.37 Giustini tentativo non troppo convinto che viene parato. 5.30 Picozzi non riesce ad arrivare al tiro. 6.36 Gol di koolhaas, orange in vantaggio,0-1. 7.30 Sevenich manda fuori il primo tiro. 7.55? Inizia il primo quarto! 14.25 Inni nazionali in corso. 14.20 Tra cinque minuti gli inni ...

