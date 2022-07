LIVE Italia-Marocco 2-1 calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta di Raimondo, azzurri che volano in finale! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.55 Grande prestazione dell’Italia che nonostante sia una selezione di due anni più piccola rispetto al Marocco, vince meritatamente grazie alle reti di uno scatenato Raimondo. 96? Finisce la partita, Italia-Marocco 2-1. L’Italia VA IN FINALE CONTRO LA FRANCIA! 94? Pressing finale del Marocco. 93? Gol di Khalifi su rigore, Italia-Marocco 2-1. 92? Rigore per il Marocco, trattenuta dentro l’area di rigore. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Raimondo viene lanciato in contropiede ma è in fuorigioco. 86? Tiro di Lyakoubi che finisce alto sopra la traversa. 84? Si cominciano a scaldare gli animi. 82? Dellavalle spazza ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.55 Grande prestazione dell’che nonostante sia una selezione di due anni più piccola rispetto al, vince meritatamente grazie alle reti di uno scatenato. 96? Finisce la partita,2-1. L’VA IN FINALE CONTRO LA FRANCIA! 94? Pressing finale del. 93? Gol di Khalifi su rigore,2-1. 92? Rigore per il, trattenuta dentro l’area di rigore. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88?viene lanciato in contropiede ma è in fuorigioco. 86? Tiro di Lyakoubi che finisce alto sopra la traversa. 84? Si cominciano a scaldare gli animi. 82? Dellavalle spazza ...

