LIVE Italia-Marocco 2-0 calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Raimondo firma la sua doppietta! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? La rete di Raimondo è veramente quella di un calciatore di un futuro sicuro. 64? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RaimondoOOOOOOOOOOOOOOOO, Raimondo conquista palla supera due uomini e mette in rete, Italia-Marocco 2-0. 62? Fuori Accornero, dentro Regonesi nell’Italia. 60? Dentro Maurer e Lyakoubi, fuori Lantaki e Baallal nel Marocco. 58? Marocco che spinge ora a testa bassa. 56? GOOOOOOOOOOOOOOOOL, RaimondoOOOOOOOOOOOO, Raimondo lanciato in porta dopo un grande assist trova la rete con un tocco sotto, Italia-Marocco 1-0. 54? Ancora una volta la discesa di Accornero manda in crisi il ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? La rete diè veramente quella di un calciatore di un futuro sicuro. 64? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL,OOOOOOOOOOOOOOOO,conquista palla supera due uomini e mette in rete,2-0. 62? Fuori Accornero, dentro Regonesi nell’. 60? Dentro Maurer e Lyakoubi, fuori Lantaki e Baallal nel. 58?che spinge ora a testa bassa. 56? GOOOOOOOOOOOOOOOOL,OOOOOOOOOOOO,lanciato in porta dopo un grande assist trova la rete con un tocco sotto,1-0. 54? Ancora una volta la discesa di Accornero manda in crisi il ...

