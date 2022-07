LIVE Italia-Marocco 0-0 calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: inizia la ripresa! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Spinge l’Italia sin dall’inizio della ripresa. 46? inizia il secondo tempo! 22.48 Entrambe le nazionali vanno vicine al vantaggio, Raimondo più volte ad un passo dalla rete. Mastrantonio portiere azzurro con i suoi miracoli evita la rete del Marocco. A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo, Italia-Marocco 0-0. 44? Giallo anche per Khalifi per gioco pericoloso. 42? Lancio per Raimondo, ma il pallone di Bozzolan è troppo lungo. 40? MIRACOLO di Mastrantonio che vola sul colpo di testa di Sadik. 38? Giallo per Omar Sadik, fallo a centrocampo. 36? Accornero è imprendibile, serve un grande pallone a Bozzolan che non trova per un soffio Raimondo per il tocco in porta. 34? Fischiato un fallo a Bozzolan mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Spinge l’sin dall’inizio della ripresa. 46?il secondo tempo! 22.48 Entrambe le nazionali vanno vicine al vantaggio, Raimondo più volte ad un passo dalla rete. Mastrantonio portiere azzurro con i suoi miracoli evita la rete del. A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo,0-0. 44? Giallo anche per Khalifi per gioco pericoloso. 42? Lancio per Raimondo, ma il pallone di Bozzolan è troppo lungo. 40? MIRACOLO di Mastrantonio che vola sul colpo di testa di Sadik. 38? Giallo per Omar Sadik, fallo a centrocampo. 36? Accornero è imprendibile, serve un grande pallone a Bozzolan che non trova per un soffio Raimondo per il tocco in porta. 34? Fischiato un fallo a Bozzolan mentre ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - YLiveee : Italia vs Morocco Diretta - zazoomblog : LIVE – Italia-Marocco 0-0 Giochi del Mediterraneo 2022 (DIRETTA) - #Italia-Marocco #Giochi #Mediterraneo - zazoomblog : LIVE Italia-Marocco calcio Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tra poco il via del match! - #Italia-Marocco… - SSportNetwork : #SaturdayFever #GiochidelMediterraneo Altra grande giornata per l'#Italia che con 7 ori da #Nuoto, #Pesi e… -