LIVE Italia-Marocco 0-0 calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48 Entrambe le nazionali vanno vicine al vantaggio, Raimondo più volte ad un passo dalla rete. Mastrantonio portiere azzurro con i suoi miracoli evita la rete del Marocco. A tra poco per il secondo tempo! 46? finisce il primo tempo, Italia-Marocco 0-0. 44? Giallo anche per Khalifi per gioco pericoloso. 42? Lancio per Raimondo, ma il pallone di Bozzolan è troppo lungo. 40? MIRACOLO di Mastrantonio che vola sul colpo di testa di Sadik. 38? Giallo per Omar Sadik, fallo a centrocampo. 36? Accornero è imprendibile, serve un grande pallone a Bozzolan che non trova per un soffio Raimondo per il tocco in porta. 34? Fischiato un fallo a Bozzolan mentre era lanciato in contropiede. 32? Spinge ora ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.48 Entrambe le nazionali vanno vicine al vantaggio, Raimondo più volte ad un passo dalla rete. Mastrantonio portiere azzurro con i suoi miracoli evita la rete del. A tra poco per il secondo46?iltempo,0-0. 44? Giallo anche per Khalifi per gioco pericoloso. 42? Lancio per Raimondo, ma il pallone di Bozzolan è troppo lungo. 40? MIRACOLO di Mastrantonio che vola sul colpo di testa di Sadik. 38? Giallo per Omar Sadik, fallo a centrocampo. 36? Accornero è imprendibile, serve un grande pallone a Bozzolan che non trova per un soffio Raimondo per il tocco in porta. 34? Fischiato un fallo a Bozzolan mentre era lanciato in contropiede. 32? Spinge ora ...

