LIVE Italia-Bulgaria 25-12 volley femminile, Nations League in DIRETTA: primo set dominato dalle azzurre! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-12 Si chiude con un muro di Nwakalor! 24-12 primo tempo profondo di Danesi. 23-12 Si insacca l’attacco di Vasileva. 23-11 Disastro tra Kitipova e Dimitrova. 22-11 Alzata rovesciata di De Gennaro e diagonale profonda di Pietrini. 21-11 Danesi approfitta di una ricezione abbondante. 20-11 Ace di Orro! 19-11 Errore in attacco di Todorova. 18-11 Murone di Pietrini e Danesi anche su Marinova! 17-11 Due miracoli azzurri in difesa, poi ci pensa Pietrini in attacco. 16-11 Marinova entra e sblocca la situazione per la Bulgaria. 16-10 Gran difesa di Chirichella e fast stupenda di Danesi. 15-10 Diagonale stretta di Pietrini, stiamo giocando alla grande a muro-difesa. 14-10 Murone di Pietrini e Danesi su Paskova. 13-10 Aceeeee di Chirichella! 12-10 Parallela paurosa di Nwakalor da ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-12 Si chiude con un muro di Nwakalor! 24-12tempo profondo di Danesi. 23-12 Si insacca l’attacco di Vasileva. 23-11 Disastro tra Kitipova e Dimitrova. 22-11 Alzata rovesciata di De Gennaro e diagonale profonda di Pietrini. 21-11 Danesi approfitta di una ricezione abbondante. 20-11 Ace di Orro! 19-11 Errore in attacco di Todorova. 18-11 Murone di Pietrini e Danesi anche su Marinova! 17-11 Due miracoli azzurri in difesa, poi ci pensa Pietrini in attacco. 16-11 Marinova entra e sblocca la situazione per la. 16-10 Gran difesa di Chirichella e fast stupenda di Danesi. 15-10 Diagonale stretta di Pietrini, stiamo giocando alla grande a muro-difesa. 14-10 Murone di Pietrini e Danesi su Paskova. 13-10 Aceeeee di Chirichella! 12-10 Parallela paurosa di Nwakalor da ...

