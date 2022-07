LIVE Italia-Bulgaria 0-0 volley femminile, Nations League in DIRETTA: inizia la partita a Sofia! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Yordanova pianta un chiodo in diagonale questa volta. 3-2 Scappa l’attacco di Yordanova. 2-2 Murone di Danesi su Yordanova. 1-2 Fast vincente di Dimitrova. 1-1 Non passa la battuta di Kitipova. 0-1 Si parte con una parallela di Paskova. 18:57 Dimitrova, Paskova, Kitipova, Todorova, Yordanova, Chausheva e Todorova. 18.54 Questo il sestetto dell’Italia: Gennari, Orro, Pietrini, Chirichella, Danesi, Nwakalor e De Gennaro. 18:51 Ieri Mazzanti ha dato spazio a quelle giocatrici che poco ne avevano avuto nel corso di queste settimane, visto la qualificazione già ottenuta e lo scoglio non insormontabile rappresentato dalla Bulgaria oggi potrebbe ripetersi la stessa situazione. 18:48 La Bulgaria è invece quattordicesima con 9 punti e 0 possibilità di qualificarsi ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Yordanova pianta un chiodo in diagonale questa volta. 3-2 Scappa l’attacco di Yordanova. 2-2 Murone di Danesi su Yordanova. 1-2 Fast vincente di Dimitrova. 1-1 Non passa la battuta di Kitipova. 0-1 Si parte con una parallela di Paskova. 18:57 Dimitrova, Paskova, Kitipova, Todorova, Yordanova, Chausheva e Todorova. 18.54 Questo il sestetto dell’: Gennari, Orro, Pietrini, Chirichella, Danesi, Nwakalor e De Gennaro. 18:51 Ieri Mazzanti ha dato spazio a quelle giocatrici che poco ne avevano avuto nel corso di queste settimane, visto la qualificazione già ottenuta e lo scoglio non insormontabile rappresentato dallaoggi potrebbe ripetersi la stessa situazione. 18:48 Laè invece quattordicesima con 9 punti e 0 possibilità di qualificarsi ...

