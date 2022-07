LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfano Mirko Zanni, Fabio Scozzoli e Filippo Megli, l’Italia rincorre la Turchia nel medagliere (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.59 VOLLEY – Croazia avanti 21-18 nel quarto set con l’Italia (2-1 il punteggio in favore dei balcanici) nel match valido per la semifinale del torneo maschile. 19.56 ATLETICA – Nel giavellotto femminile oro alla serba Vilagos con 60.22, argento per la turca Tugsuz con 59.30, bronzo per la francese Minard che all’ultimo tentativo piazza il 56.22. Nel medagliere l’Italia accorcia dunque a -5 ori sulla Turchia che in questa gara aveva concrete speranze di successo. 19.53 NUOTO – L’azzurro trionfa nella gara regina dei 100 stile libero in 49?00 davanti al portoghese Diogo De Matos Ribeiro ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.59 VOLLEY – Croazia avanti 21-18 nel quarto set con(2-1 il punteggio in favore dei balcanici) nel match valido per la semifinale del torneo maschile. 19.56 ATLETICA – Nel giavellotto femminile oro alla serba Vilagos con 60.22, argento per la turca Tugsuz con 59.30, bronzo per la francese Minard che all’ultimo tentativo piazza il 56.22. Nelaccorcia dunque a -5 ori sullache in questa gara aveva concrete speranze di successo. 19.53 NUOTO – L’azzurro trionfa nella gara regina dei 100 stile libero in 49?00 davanti al portoghese Diogo De Matos Ribeiro ...

