LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfano Mirko Zanni e Fabio Scozzoli, l’Italia rincorre la Turchia nel medagliere (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.43 NUOTO – Siamo a metà del programma con la quarta gara: tocca ai 100 stile libero con Filippo Megli e Alessandro Bori. 19.40 NUOTO – BRONZO ITALIA! Terzo posto per Alice Mizzau nei 200 stile liberoo. Vince la slovena Janja Segel in 1.56.68, avanti alla connazionale Fain. Sesta Noemi Cesarano in 2.01.21. 19.37 ATLETICA – Elena Carraro che con 13?15 vince la prima batteria dei 100 ostacoli e si qualifica per la finale battendo la francese Vendome con 13?29 e la portoghese Da Costa con 13?47. 19.34 NUOTO – Fra poco la terza gara di questo pomeriggio di finali, i 200 stile libero donne. Per l’Italia in vasca Alice Mizzau e Noemi ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.43 NUOTO – Siamo a metà del programma con la quarta gara: tocca ai 100 stile libero con Filippo Megli e Alessandro Bori. 19.40 NUOTO – BRONZO ITALIA! Terzo posto per Alice Mizzau nei 200 stile liberoo. Vince la slovena Janja Segel in 1.56.68, avanti alla connazionale Fain. Sesta Noemi Cesarano in 2.01.21. 19.37 ATLETICA – Elena Carraro che con 13?15 vince la prima batteria dei 100 ostacoli e si qualifica per la finale battendo la francese Vendome con 13?29 e la portoghese Da Costa con 13?47. 19.34 NUOTO – Fra poco la terza gara di questo pomeriggio di finali, i 200 stile libero donne. Perin vasca Alice Mizzau e Noemi ...

