LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tre ori dal nuoto, trionfa Mirko Zanni nel sollevamento pesi! (Di sabato 2 luglio 2022) 20.13 nuoto – Bottazzo seconda in 1.08.14, terza la turca Gunes in 1.08.44. 20.10 nuoto – DOPPIETTA ITALIAAAAAAA!!!!!!!!! ORO LISA ANGIOLINIIII!!!!!!! 1.07.59, REGINA DEL Mediterraneo! E BOTTAZZO SECONDA!!! 20.08 VOLLEY – La Croazia conquista un tiratissimo quarto set (26-24) e si impone 3-1 sull'Italia nel match valido per la semifinale del torneo maschile. Gli azzurri andranno dunque a giocarsi la finale per il bronzo. 20.05 ATLETICA – Entra in scena l'azzurro Mandusic e supera 5.30 nell'asta come lo spagnolo Leyva. 20.02 VOLLEY – Momenti di tensione dopo il secondo match-point croato annullato dagli azzurri nel quarto ...

