LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Lucrezia Magistris d’oro e d’argento nel sollevamento pesi! Italia avanti 2-0 nella semifinale di pallavolo femminile (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 15:02 pallavolo – Bordata di Diop, che ci riporta in vantaggio sul 5-4 dopo il rientro delle iberiche. 14:59 pallavolo – Muro di Squarcini, e subito 2-0 Italia in queste primissime fasi del terzo set. 14:56 pallavolo – 2-0 Italia!!! Alessia Mazzaro trasforma il quinto set point chiudendo il secondo parziale con lo score di 25-19. Azzurre che dunque si portano sul 2-0 nei confronti della Spagna. 14:50 CICLISMO – La medaglia di bronzo è stata conquistata da Valentin Retailleau. 14:49 pallavolo – Assolo delle azzurre, che continuano a giocare un gran volley ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI ENI IN GARA 15:02– Bordata di Diop, che ci riporta in vantaggio sul 5-4 dopo il rientro delle iberiche. 14:59– Muro di Squarcini, e subito 2-0in queste primissime fasi del terzo set. 14:56– 2-0!!! Alessia Mazzaro trasforma il quinto set point chiudendo il secondo parziale con lo score di 25-19. Azzurre che dunque si portano sul 2-0 nei confronti della Spagna. 14:50 CICLISMO – La medaglia di bronzo è stata conquistata da Valentin Retailleau. 14:49– Assolo delle azzurre, che continuano a giocare un gran volley ...

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Lucrezia Magistris d’oro e d’argento nel sollevamento pesi! All’Itali… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: pioggia di ori per l'Italia, Mouhiidine incanta. Ma la Turchia resist… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Lucrezia Magistris d'oro e d'argento nel sollevamento pesi! Inizia la… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, sabato 2 luglio 2022: semifinali Giochi del Mediterraneo - Ile940 : Perfetto spirito combattivo italiano anche dal commentatore live dei giochi di #Oran2022 -