LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Lucrezia Magistris d’oro e d’argento nel sollevamento pesi! Italia agevolmente in finale nella pallavolo femminile (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 15:28 – La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento. Riprenderà qualche minuto prima delle 17.30, momento in cui toccherà agli azzurri della pallavolo. L’Italia sfiderà la Croazia per emulare le colleghe e staccare il pass per la finalissima. In serata spazio anche ad atletica, le finali del nuoto, e tanto altro. 15:27 pallavolo – Sarà dunque Italia-Turchia, finalissima per l’oro che potrà significare tanto anche per ciò che concerne la lotta al medagliere. La gara per l’oro si terrà lunedì 4 luglio alle 17.30. 15:25 pallavolo – ED E’ FESTA AZZURRA!!! ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI ENI IN GARA 15:28 – La nostrasi ferma qui per il momento. Riprenderà qualche minuto prima delle 17.30, momento in cui toccherà agli azzurri della. L’sfiderà la Croazia per emulare le colleghe e staccare il pass per la finalissima. In serata spazio anche ad atletica, le finali del nuoto, e tanto altro. 15:27– Sarà dunque-Turchia, finalissima per l’oro che potrà significare tanto anche per ciò che concerne la lotta al medagliere. La gara per l’oro si terrà lunedì 4 luglio alle 17.30. 15:25– ED E’ FESTA AZZURRA!!! ...

