LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Lucrezia Magistris d’oro e d’argento nel sollevamento pesi! Inizia la semifinale femminile di pallavolo tra Italia e Spagna (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 14:01 pallavolo – Iniziata la seconda semifinale femminile. Tocca all’Italia, le azzurre affrontano la temibile Spagna. 2-2 il punteggio dopo i primi quattro scambi. 13.57: CICLISMO – Iniziano le prime schermaglie nel gruppetto di testa, a circa 25 km dal traguardo 13.54 pallavolo – Tra pochi minuti Inizia la semifinale femminile tra Italia e Spagna: in palio un posto in finale contro la Turchia 13.52: PALLAMANO – La Serbia è avanti ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI ENI IN GARA 14:01ta la seconda. Tocca all’, le azzurre affrontano la temibile. 2-2 il punteggio dopo i primi quattro scambi. 13.57: CICLISMO –no le prime schermaglie nel gruppetto di testa, a circa 25 km dal traguardo 13.54– Tra pochi minutilatra: in palio un posto in finale contro la Turchia 13.52: PALLAMANO – La Serbia è avanti ...

