LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia entusiasmante! Che rimonta sulla Turchia nel medagliere! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 20.30 NUOTO – Dopo la premiazione dei 100 rana, altre due carte da giocare, con Martina Rita Caramignoli e Alisia Tettamanzi. 20.27 ATLETICA – ARGENTO Italia! Eloisa Coiro è seconda negli 800. Grande volata dell’azzurra che va ad impensierire la turca Toptas ma non riesce a superarla e riesce a resistere al ritorno della portoghese Cabral da Silva. La Turchia torna dunque a +4 nel medagliere. 20.24 NUOTO – 4.13.83 il tempo di Matteazzi, che è arrivato con un netto margine sugli avversari! 20.22 NUOTO – OROOOOOOO ItaliaAAAAAAAAAAAAAAAA!!! E SONO QUATTRO POI!!! VINCE PIER ANDREA MATTEAZZI NEI 400 MISTI, ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI ENI IN GARA 20.30 NUOTO – Dopo la premiazione dei 100 rana, altre due carte da giocare, con Martina Rita Caramignoli e Alisia Tettamanzi. 20.27 ATLETICA – ARGENTO! Eloisa Coiro è seconda negli 800. Grande volata dell’azzurra che va ad impensierire la turca Toptas ma non riesce a superarla e riesce a resistere al ritorno della portoghese Cabral da Silva. Latorna dunque a +4 nel medagliere. 20.24 NUOTO – 4.13.83 il tempo di Matteazzi, che è arrivato con un netto margine sugli avversari! 20.22 NUOTO – OROOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAA!!! E SONO QUATTRO POI!!! VINCE PIER ANDREA MATTEAZZI NEI 400 MISTI, ...

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfano Mirko Zanni Fabio Scozzoli e Filippo Megli l’Italia rincorr… - taydaylights2 : jungkook già che ci sei uno di questi giorni fai una live mentre giochi così vediamo come stai se davvero non vedi… - aylinkahlil : fai un gruppo giochi — ok - OA_Sport : Fra poco parte la seconda giornata di finali di nuoto ai Giochi del Mediterraneo, seguila con la nostra DIRETTA LIVE - skillandbet : Crazy Coin Flip è il nuovissimo gioco di #casino live di Evolution Gaming! ?? Ti spieghiamo come funziona, dove gio… -