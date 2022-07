LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: bene gli azzurri del nuoto. Partita la gara in linea di ciclismo maschile (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN gara 11.29: nuoto – La slovena Segel si impone nella seconda batteria dei 200 stile libero donne con 2’00?04 11.25: nuoto – Alice Mizzau con 2’01?04 vince la prima batteria dei 200 stile libero donne 11.21: nuoto – Il turco Sakci vince con 27?46 la terza batteria. Due azzurri in finale anche nei 50 rana: Scozzoli con il miglior crono e Pinzuti con il sesto tempo 11.19: ciclismo – Partita la gara maschile 11.17: nuoto – Fabio Scozzoli con 27?17 vince la seconda batteria dei 50 rana e stabilisce il nuovo record ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN11.29:– La slovena Segel si impone nella seconda batteria dei 200 stile libero donne con 2’00?04 11.25:– Alice Mizzau con 2’01?04 vince la prima batteria dei 200 stile libero donne 11.21:– Il turco Sakci vince con 27?46 la terza batteria. Duein finale anche nei 50 rana: Scozzoli con il miglior crono e Pinzuti con il sesto tempo 11.19:la11.17:– Fabio Scozzoli con 27?17 vince la seconda batteria dei 50 rana e stabilisce il nuovo record ...

