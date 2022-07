LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: azzurri sotto nel volley con la Croazia, tocca a Zanni nel sollevamento pesi (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.20 volley – Italia-Croazia 11-11 nel secondo set. I croati hanno vinto il primo. 18.15 CICLISMO SU STRADA – Gruppo compatto nella prova in linea femminile, Francia a fare l’andatura in testa. 18.11 volley – Italia-Croazia 5-5 nel secondo set. I croati hanno vinto il primo. 18.08 sollevamento pesi – Inizia la prova di strappo nei -73 kg maschili con Mirko Zanni. 18.04 CICLISMO SU STRADA – Iniziata la prova in linea femminile. 18.01 volley – Italia-Croazia 24-26. Il primo set è croato. 17.58: PALLABOLO – ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.20– Italia-11-11 nel secondo set. I croati hanno vinto il primo. 18.15 CICLISMO SU STRADA – Gruppo compatto nella prova in linea femminile, Francia a fare l’andatura in testa. 18.11– Italia-5-5 nel secondo set. I croati hanno vinto il primo. 18.08– Inizia la prova di strappo nei -73 kg maschili con Mirko. 18.04 CICLISMO SU STRADA – Iniziata la prova in linea femminile. 18.01– Italia-24-26. Il primo set è croato. 17.58: PALLABOLO – ...

