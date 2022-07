LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: azzurri all’assalto della Turchia nel medagliere (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022. Ad Orano, in Algeria, oggi verranno assegnati altri 25 titoli dopo gli 138 distribuiti finora: si preannunciano diverse medaglie per l’Italia, con 9 ori in palio nell’atletica, 2 nel ciclismo, 2 nel tiro a segno, 8 nel nuoto e 4 ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti allanona giornata deidelBuongiorno e benvenuti allatestualenona giornata deidel. Ad Orano, in Algeria, oggi verranno assegnati altri 25 titoli dopo gli 138 distribuiti finora: si preannunciano diverse medaglie per l’Italia, con 9 ori in palio nell’atletica, 2 nel ciclismo, 2 nel tiro a segno, 8 nel nuoto e 4 ...

