LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | 7 ori per l’Italia | si porta a -6 dalla Turchia nel medagliere! La rimonta è possibile!

(Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELCLICCA QUI PER LADELLA SEMIFINALE ITALIA-MAROCCO DI CALCIO PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.10 La nostratermina qui, vi ricordiamo che per seguire la semifinale di calcio tra Italia e Marocco potete cliccare qui in alto sul link dedicato, buon proseguimento di serata con idelsu OA Sport. 22.07 MEDAGLIERE – Si chiude dunque una giornata da 7 ori per(4 dal nuoto, 2 dal sollevamento pesi, uno dal ciclismo femminile), che hanno permesso di ridurre il gap dei metalli più preziosi a -6 con la ...

venti4ore : XIX Giochi del Mediterraneo. Day 2. LIVE. Scozzoli e Megli d’Oro. Argento Scotto Di Carlo. Bronzo Laquintana, Mizza… - visiorace : #FIDAL LIVE Giochi del Mediterraneo: Coiro d’argento - venti4ore : XIX Giochi del Mediterraneo. Day 2. LIVE. 50 rana: Scozzoli d’Oro (26.97). 50 farfalla: Argento Scotto Di Carlo, br… - venti4ore : LIVE Giochi del Mediterraneo: Coiro d’argento - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfano Mirko Zanni Fabio Scozzoli e Filippo Megli l’Italia rincorr… -

alle ore 18.30 (17.30 ore locali), a Mers El Hadjadj, la Francia U18 affronterà i pari età della Turchia nella prima semifinale dei Giochi del Mediterraneo. I transalpini hanno chiuso al primo ... LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia entusiasmante! Che rimonta sulla Turchia nel medagliere! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE ITALIA-MAROCCO DI CALCIO PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI